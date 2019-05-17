Картина дня: налоговые ошибки правительства, извещения водителям от ФДС и подозрительные беженцы

Это шпионы или политические беженцы?

Военная одежда без знаков отличия, тактические ножи для самообороны, рыбацкие шилья, перечный газ. Услышав рев мотора, приближающийся со стороны приграничной деревни Сиргова, двое мужчин, проникших из России в Эстонию, пытаются спрятаться в кустах. Читать далее...

Игнорирование влетит в копеечку: в Эстонии 25 000 автовладельцев получат извещения от ФДС

Если владелец не выполнит обязанность по оформлению дорожного страхования транспортного средства, оно будет подвергнуто принудительному страхованию. За четыре месяца текущего года Эстонский фонд дорожного страхования (ФДС) разослал 24 700 напоминаний об автоматическом применении принудительного дорожного страхования. Читать далее...

Налоговые ошибки правительства, лишившие средств и без того бедных людей

После спешного принятия изменений в системе подоходного налога и вступления их силу в начале прошлого года выявился ряд узких мест, которые оказывают негативное влияние на слабо защищенных жителей Эстонии. Читать далее...

Соседи взвыли: в роскошную таллиннскую квартиру вместо строителей вселились порнозвезды

Вблизи центра города в люксовой квартире дома Fahle снималось веб-порно. Управляющей домом Ольге теперь придется постараться, чтобы восстановить репутацию шикарного здания. Читать далее...

Фото: неадекватное поведение водителя поразило сотрудников МуПо

В Таллинне водитель решил припарковать свой автомобиль прямо на детской площадке, а после замечания сотрудников МуПо стал доказывать, что юридически он прав, передает пресс-секретарь Муниципальной полиции Меэли Хунт. Читать далее...

На Украине рухнуло правительство

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на утреннем пленарном заседании в пятницу объявил о прекращении деятельности парламентской коалиции. Читать далее...

Владение личным автомобилем уходит в небытие

Преобладающая точка зрения предприятий по аренде автомобилей состоит в том, что необходимости в личном автомобиле становится все меньше. С помощью общественного транспорта, аренды автомобилей и такси можно сформировать более гибкий пакет. Читать далее...

В Эстонии ужесточают борьбу с нелегальными работниками