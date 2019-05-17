Эксперты: LED-освещение вредит зрению и нарушает сон

Все больше используемый в домах синий свет LED-освещения может наносить вред сетчатке глаза, в то же время, нарушая биологический ритм и сон, предупреждают французские эксперты-медики из агентства ANSES, занимающегося научными исследованиями, пишет Postimees.
Согласно их отчету, новые научные исследования доказывают, что даже краткосрочное соприкосновение с синим светом высокой интенсивности фототоксично, сообщило CNN. Постоянное соприкосновение с синим светом низкой интенсивности увеличивает связанные макуларной дегенерацией риски, что является главной причиной ухудшения зрения у людей старше 50 лет.
Качество фильтров и очков, обещающих защиту от синего света, варьируется и, по словам экспертов, не доказана их эффективность в сохранении ритмов сна, которые нарушаются от синего света.
Производимый LED-освещением синий свет присутствует и в солнечном свете, находясь в спектре длинны волны света с самой высокой энергией.
Также синий свет в какой-то степени производят и традиционные лампочки, которые вытесняются источниками более интенсивного синего света – LED-освещением.
В своем отчете ANSES делит синий свет на типы. Выделяющие теплый свет лампочки LED, используемые в домашнем освещении, представляют самый низкий риск фототоксичности. Другие источники света LED, как карманные фонарики, передние фары автомобилей и даже некоторые игрушки, выделяющие более белый и «холодный» синий свет, наносят больший вред.