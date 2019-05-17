В Эстонии стремительно растут цены

Годовая инфляция в Эстонии в апреле составила 3,2%, в Латвии - 3,3%. Выше она была только в Румынии (4,4%) и Венгрии (3,9%). В Болгарии инфляция составила 3,1%, в Нидерландах - 3%, в Литве - 2,7%.

По сравнению с апрелем 2018 года, инфляция зарегистрирована во всех странах ЕС. После Литвы самый высокий рост потребительских цен за год зарегистрирован в Чехии и Словакии (2,4%), в Люксембурге (2,2%), в Швеции, Польше и Германии (2,1%), в Бельгии (2%), в Словении (1,8%), в Австрии, на Мальте и в Ирландии (1,7%), в Испании (1,6%), в Финляндии и Франции (1,5%), на Кипре (1,2%), в Италии и Греции (1,1%), в Португалии и Дании (0,9%) и в Хорватии (0,8%).

В среднем в ЕС годовая инфляция в апреле составила 1,9%, в еврозоне - 1,7%.

По сравнению с мартом 2019 года, в апреле потребительские цены в ЕС и еврозоне выросли на 0,78%.

В Латвии, Литве и Венгрии прирост потребительских цен в апреле по сравнению с мартом составил 0,9%, в Эстонии - 1,5%.

Данные об изменениях потребительских цен в апреле в Великобритании недоступны.