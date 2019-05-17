Пт, 17.05.2019
Меня удивляет, почему однопартийцы до сих пор не заперли Юри Ратаса в какой-нибудь комнате за десятью замками. Вахур Керсна
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  • Фото: на злополучном перекрестке столкнулись несколько автомобилей

Фото: на злополучном перекрестке столкнулись несколько автомобилей

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Сегодня после полудня в Пярну на перекрестке улиц Николаи и Ринги столкнулись Volkswagen и Mazda, пишет Pärnu Postimees.

По предварительным данным, ехавший по улице Ринги водитель белого Volkswagen не заметил приближающуюся справа по улице Николаи Mazda. На этом перекрестке действует правило правой руки. В результате столкновения Mazda отбросило в припаркованный поблизости серый Volkswagen. Тот в свою очередь врезался в припаркованную за ним Škoda, получившую незначительные повреждения.

В результате ДТП никто не пострадал.

На место вызвали полицию, которая зафиксировала происшествие.

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