Фото: на злополучном перекрестке столкнулись несколько автомобилей

По предварительным данным, ехавший по улице Ринги водитель белого Volkswagen не заметил приближающуюся справа по улице Николаи Mazda. На этом перекрестке действует правило правой руки. В результате столкновения Mazda отбросило в припаркованный поблизости серый Volkswagen. Тот в свою очередь врезался в припаркованную за ним Škoda, получившую незначительные повреждения.