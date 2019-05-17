Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

«Уважаемые фанаты, друзья и партнеры! Пришло время прощаться!

После невероятно тяжелого сезона, полного взлетов и падений, я больше не чувствую стопроцентную страсть, необходимую для профессионального спорта. Поэтому я решила закончить свою биатлонную карьеру.

С самого детства я полностью посвящала себя биатлону. Я пережила великолепные моменты, познакомилась с замечательными людьми, без которых все это было бы невозможно.

Большое спасибо за все годы, которые я провела в этом спорте – они сделали меня тем, кто я есть! Чтобы освободить место для новых приключений, мне пора закрыть биатлонную главу своей жизни», – написала немецкая спортсменка в инстаграме.