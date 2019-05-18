Противостояние между Россией, Китаем и Западом укладывается в логику борьбы между Старками, Ланнистерами и Грейджоями

Почему Роберт Баратеон не может стать таким? Здесь я бы вновь вернулся к теме легальности и легитимности. Любой политический порядок, юридически оформленный в конституции, всегда становился на базе нарушения политических принципов и юридических правил предыдущего порядка. Каждая конституция незаконна с точки зрения предыдущей. Поэтому для меня первый сезон прошел под знаком легальности и легитимности смены власти и как эти концепты воплощались в мотивации героев, в их претензии на трон, особенно в мотивации Вариса, для которого жизнеспособность государства — это приоритет номер один.

С момента включения в игру Ночного дозора и Джона Сноу с одичалыми у меня возникла аллюзия на конфликт цивилизаций Хантингтона. Одичалые — это, на мой взгляд, хорошая иллюстрация на тему культурного разнообразия и заключенного в нем противоречия, которое мы имеем на сегодняшний день. Позитивный элемент заключается в том, что в сериале есть переход от конфликта к диалогу цивилизаций под предлогом глобальной угрозы. Это тоже достаточно интересная аллюзия. Если вначале конфликт цивилизаций был построен на взаимодействии жителей Севера с вольным народом, то затем возникли войска мертвых и сам Король Ночи, как глобальная безликая масса, угрожающая всему живому.

Здесь у меня лично возникла ассоциация с таким современным явлением, как миграционный кризис. Нашествие мигрантов в Европу с ближнего Востока, угроза европейским ценностям со стороны мигрантов... Это явление не может быть однозначно положительным или отрицательным. Но сам факт того, что мигранты прибывают со своей культурой в другие государства тоже порождает различные проблемы. Еще одна аллюзия — проблемы религиозного экстремизма, как инструмента борьбы за политическую власть, показанные на примере Его Воробешейства и его воробьев.

Последняя аллюзия у меня сформировалась под впечатлением просмотра 5-й серии 8-го сезона. Я бы ее связал с современными проблемами популизма. Серия ставит горящий огнем вопрос: «Действительно ли новая королева будет лучше предыдущей?» Жители Королевской гавани однозначно скажут, что для них Серсея, при которой они голодали, при которой не было того, что мы назвали бы социальной справедливостью, для них намного более предпочтительна, чем то, что они получили взамен.

Подводя итог, я бы сказал, что вопросы легитимности королевской власти, конфликт цивилизаций, проблема миграционного кризиса и популизма — аллюзии на все эти темы в «Игре престолов» присутствуют. Большое преимущество сериала в том, что для всех этих явлений не ставят знаков «плюс» и «минус» насколько это возможно.

Георгий Кутырев, кандидат политических наук, научный сотрудник НИУ ВШЭ

Как говорила Серсея Ланнистер: «Если ты играешь в Игру престолов, ты либо победишь, либо погибнешь». В терминах политической науки, а точнее теории игр, это означает, что война за Железный Трон между Великими домами — это игра с нулевой суммой, антагонистическая игра, где выигрыш одного игрока равняется проигрышу другого. Именно на этой идее выстраивается философия политического реализма (Фукидид, Н. Макиавелли Т. Гоббс, Д. Юм), а затем и неореализма (К. Уолтц, Р. Гилпин, Б. Бузан). Действительно, следуя за сюжетом саги, мы видим как Великие дома делают ходы, не имея информации о действиях своего противника. Выбор стратегии (ход) осуществляется независимо, одновременно и однократно. Так выбор правильной стратегии ведет к выигрышу и сохранению могущества, а ошибкой становится чаще всего физическое уничтожение.

Закрепление за категорией силы (прежде всего рассматриваемой с точки зрения военного превосходства) доминирующей роли в саге «Песнь Льда и пламени» имеет под собой не только историческую обоснованность, но и вполне современную направленность. Пример современного противостояния между Россией, Китаем и коллективным Западом, которое носит системный характер, вполне укладывается в логику борьбы между Старками, Ланнистерами, Грейджоями и другими. Мир Игры престолов показан как анархичный, где каждый Великий дом по Гоббсу «имеет право на все, что может взять, или захватить и обладает своим пониманием справедливости».