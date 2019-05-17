Дизайнер IKEA: как превратить балкон в великолепный городской сад

По словам Байбы Фрейи, руководителя отдела дизайна интерьера IKEA, оформление балкона должно начаться с ответа на вопрос: как вы его булете использовать: только ли для сервировки утреннего кофе и принятия солнечных ванн, для выращивания цветов и пряяных трав или как детскую игровую площадку. «Определение функции балкона помогает планировать необходимый бюджет, а также найти более подходящие предметы мебели и аксессуары, тем самым сохраняя драгоценное время. Всего за 40 евро можно купить на балкон стол и пару стульев, а затем несколько растения в соответствии с кошельком», - объяснила Фрейя. Она также отметила, что проектирование на балконе небольшого городского садика, отличающегося изысканной мебелью и большим количеством зелени, становится все более популярным.

Новое покрытие полов и ремонт стен

Ухоженный балкон ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Первое, что нужно сделать, это посмотреть на состояние пола балкона и его граждения. «В старых домах пол и стены могут быть в плохом состоянии, поэтому подумайте о покупке специального напольного покрытия и, если возможно, покрасьте края балкона и боковые стенки, чтобы придать ему более свежий вид», - добавила Фрейя. При этом ваш ремонт не должен выбиваться из общего вида фасада. Например, для отделки пола можно использовать деревянные полы RUNNO, которые придают балкону современный вид, а также являются функциональными.

Складная мебель

Балкон. ФОТО: www.apieceofrainbow.com

Складная мебель помогает сэкономить пространство и зачастую является более доступной, чем полноразмерные наборы садовой мебели. «При выборе мебели самое главное - купить мебель для наружного использования, потому что даже если балкон защищен от непогоды стеклом, влага может проникнуть вовнутрь», - сказала дизайнер IKEA. Поскольку большая часть балконов длинные и узкие, стол и стулья должны быть расположены в центре балкона, чтобы по краям осталось достаточно места для горшков и ящиков с цветами или травами и для хранения других вещей.

Большим преимуществом складной мебели является возможность легко менять назначение балкона, так как стол и стулья можно легко при необходимости сложить и убрать. «Это позволяет быстро превратить балкон в детскую игровую площадку или тренажерный зал», - сказала дизайнер IKEA.

Полки от пола до потолка

Наиболее целесообразный выбор средств хранения - использовать полки от пола до потолка. «Таким образом, вы можете максимально использовать пространство балкона, освобождая место на полу и сохраняя все необходимое», - объяснила Фрейя. Цветочные горшки можно также подвесить к потолку, оставляя достаточно места для движения.

Травы, цветы и ягоды

Красивый балкон. ФОТО: Virve Käes

Если невозможно еженедельно ездить на дачу, превратите ваш маленький балкон в настоящий городской сад. По словам дизайнера IKEA, стоит сначала подумать о том, что вы хотите выращивать на балконе - будь то всего лишь несколько видов пряных трав или небольшая теплица, где растет как зелень, так и ягоды. «В настоящее время широк выбор емкостей для выращивания растений, но их выбор зависит от имеющегося пространства. Например, можно использовать отдельные цветочные горшки, стоящие на полках, а также отдельные ящики для растений, прикрепленные к потолку или перилам балкона», - предложила Фрейя.

Более крупные и тяжелые растения в массивных цветочных горшках лучше держать на полу балкона, а более мелкие - в подвесных горшках или ящиках. Она также посоветовалав теплые летние дни выносить на балкон комнатные растения и создавать так называемые тематические городские сады - например, сад в мексиканском стиле, в котором выращивают помидоры, сладкий перец и перец чили.

Горшки и ящики в одном стиле