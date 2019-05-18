Замкнутый круг: у эстонцев свой Таллинн, у русских – свой

Эти русские предпочитают развлекаться в местах, где много позолоты и блеска, там играет русскоязычная музыка.

Но наряду с этим типичным русским есть русские, которые предпочитают места, где бывают эстонцы, и избегают мест, куда, по их мнению, ходят типичные русские.

«Этот стереотип типичного русского начинает немного разрушаться», - заметила Кукк.

Среди ее подопытных оказался русский, который описал то чувство, когда он услышал рекламу дискотек, проходящих в ночном клубе, и понял, что это точно не то место, где он хотел бы развлекаться в Таллинне.

В то же время есть и эстонцы, которые прекрасно себя чувствуют в местах, ориентированных на русскую публику Пыхья-Таллинна. Эстонцы отмечают, что в этих местах ведут себя иначе.

«Ни из одного интервью не выходило, чтобы люди чувствовали себя где-то в городе под угрозой, потому что они эстонцы или русские», - сказала Кукк.

Эстонцы и русские в Таллинне живут вместе там, где нет выбора – в коридоре поликлиники, в очереди на кассе супермаркета, троллейбусе. Если вечером они отправляются развлекаться, то эстонцы и русские держатся сами по себе.

В интервью фигурируют и ситуации, которые Кукк называет вселяющими надежду – если на площадке для пляжного волейбола не хватает игроков, эстонцы берут русских в команду.

«Это совместное взаимодействие ломает стереотип и дает надежду, что и в других ситуациях они будут сталкиваться и общаться между собой», - сказала Кукк.

Из этого явно вытекает, что эстонец ожидает от русского ассимиляции – так описывают эстонцы встреченных в местах проведения досуга русских, которые говорят на безошибочном эстонском, поэтому общение с ними не вызывает проблем.

«Эстонцы и русские находятся на одном и том же мероприятии, но все равно не хотят общаться между собой. В спортзале русские сами по себе, потому что эстонцы с ними не общаются», - описала Кукк.

Сегрегация таким образом существует на нескольких уровнях – в некоторых районах города больше русских мест, в других – эстонских. Даже в центре есть эстонские и русские места.

Лишь один интервьюируемый упомянул при этом бронзовую ночь.

В то же время разобщенность сохраняется. Если днем в грузинском ресторане в Ласнамяэ смешанная публика, то вечером туда приходят развлекаться только русские.

Эстонцы, отучившиеся в школе в этом веке, уже не должны были учить русский язык в таких объемах, поэтому зачастую эстонская и русская молодежь общается по-английски.

«Новые поколения – студенты приезжают сюда из многих стран, это разнообразит картину. Русские – не единственное меньшинство. Нет разницы, приехал ты из Индии, Кувейта или ты русский. Международные коллективы тоже сближают людей», - верит Кукк.