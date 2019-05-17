В Таллинне застрелили чаек, высиживавших птенцов. Птицы истекали кровью на земле

"Десять лет назад, в 2009 году, на столбе изгороди нашего предприятия начали гнездиться сизые чайки. Поначалу они были совсем молодыми, в первый год только построили гнездо, яиц не было. В 2010 году в гнезде были яйца, но они оказались протухшими и птенцов не появилось. В 2011 году вырос один птенец, а начиная с 2012 по 2018 год ежегодно появлялись два птенца", - описывает предысторию случившегося Андрус.

В этом году чайки тоже были на месте. Самка уже давно сидела в гнезде, но сегодня утром с соседнего участка, где находится территория фирмы Scania Eesti, раздались выстрелы. Самку чайки подстрелили прямо в гнезде, самца сбили с купола уличного фонаря. Обе птицы не погибли от выстрелов, оставшись мучиться на земле.

"Стрелок даже не пришёл посмотреть, что с ними стало, - отмечает Андрус. - Мы вызвали полицию, и представители Департамента окружающей среды унесли добить птиц, поскольку их состояние не позволяло иного".

ФОТО: Andrus Jair

Пресс-секретарь Департамента окружающей среды Силле Адер подтвердила, что ранения птиц не давали надежды, что они выживут, так что ради облегчения страданий пернатых умертвили. Птенцов чайки в гнезде не было: еще до прибытия специалистов гнездо было разграблено лисами.