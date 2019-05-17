Заплутавшего в эстонских лесах француза спас местный житель

На этой неделе в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Ляэнеранна пожилой гражданин Франции заблудился в лесу. Мужчина пропадал весь день, пока его не заметил неравнодушный человек, который предложил ему помощь, пишет Pärnu Postimees.
Информация о пропавшем 70-летнем мужчине поступила в Департамент полиции и погранохраны во вторник около 22.00. В Центр тревоги позвонила жена пропавшего, по словам которой ее муж вместе с компанией из четырех человек отправился днем смотреть птиц.
По прошествии какого-то времени француз один пошел в лес и пропал. Компания искала его несколько часов, но безрезультатно. Телефон мужчины был отключен.
Полицейские прибыли на место, чтобы начать поиски, но тут зазвонил телефон жены пропавшего: звонил ее супруг, живой и здоровый. Как оказалось, он отошел от своих спутников примерно на шесть километров, где его заметил житель близлежащей деревни, который подошел и поинтересовался, не заблудился ли он. Поскольку у француза на телефоне села батарея, местный дал ему свой телефон, чтобы тот смог позвонить близким.
В Департаменте полиции и погранохраны напоминают: если вы отправляетесь в лес, обязательно зарядите свой мобильный телефон. Еще лучше будет, если ваше устройство будет показывать координаты GPS и при необходимости с помощью навигатора выведет вас из леса.