Заплутавшего в эстонских лесах француза спас местный житель

Информация о пропавшем 70-летнем мужчине поступила в Департамент полиции и погранохраны во вторник около 22.00. В Центр тревоги позвонила жена пропавшего, по словам которой ее муж вместе с компанией из четырех человек отправился днем смотреть птиц.

По прошествии какого-то времени француз один пошел в лес и пропал. Компания искала его несколько часов, но безрезультатно. Телефон мужчины был отключен.

Полицейские прибыли на место, чтобы начать поиски, но тут зазвонил телефон жены пропавшего: звонил ее супруг, живой и здоровый. Как оказалось, он отошел от своих спутников примерно на шесть километров, где его заметил житель близлежащей деревни, который подошел и поинтересовался, не заблудился ли он. Поскольку у француза на телефоне села батарея, местный дал ему свой телефон, чтобы тот смог позвонить близким.