Эстонский консул прибыл в Калининград помогать задержанным морякам

"Консул пообщался с финским консульством, представителями разных ведомств, капитаном судна и фирмой-владельцем, чтобы способствовать поиску решения, которое позволило бы судну покинуть Калининград", – сказала пресс-секретарь МИД Эстонии Инга Боуден порталу ERR Uudised.

"Насколько нам известно, обвинений никому не предъявляли, с командой все в порядке, и предприятие ищет решение для перегрузки судна", – добавила Боуден.

Член правления фирмы Morobell, владеющей судном, Райво Баум сказал ERR, что экипаж траулера держат на борту, еды и питья им хватает.

Экипаж ходящего под финским флагом судна состоит из четырех граждан Эстонии.

В России Roxen подозревают в незаконном промысле рыбы в российской экономической зоне. По подсчетам российском стороны, судно успело поймать в непредназначенной для этого акватории 7,5 тонны кильки. До того на судне находилось 340 тонн добытой лицензионной рыбы. Для отгрузки законно добытой рыбы в Калининград отправили другое принадлежащее Morobell рыболовное судно, Nessie, которое также ходит под финским флагом.