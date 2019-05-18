Галерея: квартира в Ласнамяэ с роскошным видом и необычной кухней

Квартира трехкомнатная, площадь ее - 66,7 квадратных метров, и она в самом деле безупречно, судя по фотографиям, отремонтирована: новые окна и двери, ровные стены покрыты красивыми обоями, отменная сантехника, натяжные потолки. В спальне потолок черный, глянцевый, отражающий свет люстры с подвесками. Красота! Но самое примечательно в квартире - это кухня.

Она решена в бело-красной гамме. Новая мебель разделена на две части и, что бывает довольно редко, часть шкафов с раковиной перенесена на противоположную стену, а столовая зона водружена на подиум, куда новым жильцам придется карабкаться, если они захотят поужинать в кругу семьи.

Квартира продается с мебелью и бытовой техникой.