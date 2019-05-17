Пугающие цифры: цены на топливо взлетят до небес?

По словам директора Alexela Алана Вахта, за неделю стоимость топлива на мировом рынке выросла на 6 центов за литр, пишет Tarbija.
По его словам, сложно давать точные прогнозы, но рост в 6 центов на мировом рынке, очевидно, означает, что литр бензина 95-й марки будет стоить 1,499 евро.
«Осмелюсь предположить, что все же сыграет психологический фактор и этой цифры будут избегать», - сказал он, заметив, что в Эстонии из-за плотной конкуренции бензин на следующей неделе еще не дойдет до отметки 1,499 евро за литр. Однако, по его словам, вероятен рост на 2-4 цента за литр.
По словам Вахта, продавцы топлива надеются на падение цен. «Пока это кажется достаточно нереальным, поскольку на Ближнем Востоке становится жарко. Если уже американских чиновников на вертолете вывозят из Багдада, то сложно прогнозировать, насколько еще накалится ситуация».
По словам Вахта, именно нестабильная ситуация на Ближнем Востоке стоит за ростом цен на мировом рынке. Более того, рост цен мог бы быть еще стремительнее, если бы не торговая война между США и Китаем. «Если бы этой торговой войны не было, то цена была бы выше уже сегодня», - сказал Вахт. Однако, по его словам, напряжение на Ближнем Востоке и разница в спросе и предложении удерживают цену на сравнительно высокой отметке. «Радоваться нечему. Единственное, чего мы можем ждать, - так это встречу OPEC и решат ли на ней увеличивать производство или нет».
Bensiini hind PURJETAB võimsalt‼️— Alan Vaht (@AlanVaht) 17 мая 2019 г.
☝️BENSIINI MAAILMATURUHIND ON NÄDALAGA TÕUSNUD 5 senti/liiter ehk käibemaksuga koguni 6 senti/liiter
☝️Bensiini hind on tanklates olnud esmaspäeviti 1,439 €/l
Liites siia 6 senti saame....
❓Milliseks kujuneb bensiini hind tanklates uuel nädalal pic.twitter.com/HBFTwthWTi