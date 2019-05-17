Пугающие цифры: цены на топливо взлетят до небес?

«Осмелюсь предположить, что все же сыграет психологический фактор и этой цифры будут избегать», - сказал он, заметив, что в Эстонии из-за плотной конкуренции бензин на следующей неделе еще не дойдет до отметки 1,499 евро за литр. Однако, по его словам, вероятен рост на 2-4 цента за литр.

По словам Вахта, именно нестабильная ситуация на Ближнем Востоке стоит за ростом цен на мировом рынке. Более того, рост цен мог бы быть еще стремительнее, если бы не торговая война между США и Китаем. «Если бы этой торговой войны не было, то цена была бы выше уже сегодня», - сказал Вахт. Однако, по его словам, напряжение на Ближнем Востоке и разница в спросе и предложении удерживают цену на сравнительно высокой отметке. «Радоваться нечему. Единственное, чего мы можем ждать, - так это встречу OPEC и решат ли на ней увеличивать производство или нет».