В Эстонии почтят память погибшего в Афганистане военнослужащего

В следующий четверг Логистический батальон на построении в Эмари почтит память старшего фельдфебеля Ивара Брока, который 23 мая 2008 года получил крайне тяжелые травмы в результате несчастного случая, произошедшего при исполнении служебных обязанностей в провинции Гильменд на юге Афганистана. Брок скончался на следующий день.

23 мая служащие батальона вместе с близкими Брока посетят его могилу на кладбище Амбла в Ярвамаа.

Родившийся в 1977 году Ивар Брок начал службу в Силах обороны в 1997 году в качестве срочнослужащего в Тыловом батальоне. Там он прошел курсы младших унтер-офицеров. После завершения срочной службы Брок продолжил службу в Силах обороны и в 1999 году окончил курсы старших унтер-офицеров в военной школе Сил обороны. Он занимал разные посты в Тыловом батальоне, школе боевого обеспечения и батальоне боевого обеспечения.