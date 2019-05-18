США и Канада отменили обоюдные штрафные пошлины

"Только что мы достигли договоренности с Канадой и Мексикой и будем впредь поставлять наши товары в эти страны беспошлинно или без значительных таможенных пошлин", - заявил президент США Дональд Трамп в пятницу, выступая в Вашингтоне.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также приветствовал взаимное снижение пошлин. "Это большой шаг на пути к ратификации нового торгового соглашения USMCA", которое произойдет "в ближайшие недели", заявил глава канадского правительства на пресс-конференции в Гамильтоне.

В июне 2018 года Дональд Трамп повысил таможенные пошлины на импорт стали из Канады и Мексики до 25 процентов и на импорт алюминия до 10 процентов. В ответ Канада обложила товары, ввозимые из США, в первую очередь мясную продукцию и виски, пошлинами на общую сумму в 11 млрд евро.