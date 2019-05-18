За российскими дачниками начнут следить с помощью дронов

Дроны будут летать над дачными участками, собирая необходимые данные. Впоследствии эксперты сравнят полученную информацию со сведениями из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Цель — выявить нарушения, связанные с незаконным или неподобающим использованием участков.

Первые пробные обследования земельных участков в Подмосковье с применением дронов прошли еще 14 мая, отмечает издание. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) изучили территорию Истринского района. Ранее дроны были задействованы с аналогичной целью в Тульской области и Татарстане.

По оценке Росреестра, наблюдения оказались успешными, поэтому к концу года проект охватит всю Россию. В рамках программы в административных центрах федеральных округов страны будут созданы центры коллективного использования БПЛА. Их оснастят необходимым оборудованием для проведения съемки земной поверхности и обработки данных.

В апреле стало известно, что дачная реформа, вступившая в силу 1 января 2019-го и обязывающая россиян привести в порядок документацию по своим участкам и постройкам на них, стимулировала граждан активнее избавляться от загородной недвижимости. По мнению экспертов, дачники боятся роста налоговых платежей и потому выводят свои дома на рынок.