Новый тренд - только для аккуратных!

Сегодня стремление скрыть посуду или предметы гардероба за глухими фасадами отходит на второй план. Теперь люди не стесняются выставлять напоказ содержимое шкафов, используя особые стойки со штангами, открытые полки, витрины.

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Если вы осмелитесь установить шкаф с прозрачными фасадами, стенками или полками, то приобретете не только необычный предмет обстановки, но также будете вынуждены соблюдать идеальный порядок внутри него, поскольку любая вещь, наспех положенная на полку или повешенная на штангу в прозрачном шкафу, сразу бросается в глаза и тут же создает впечатление захламленности.

Гардеробный или посудный прозрачный шкаф будет способствовать развитию дисциплинированности.

При выборе прозрачного шкафа, стоит оценить его конструкцию и, если он предназначается для хранения вещей, лучше выбирать мебель с небольшим количеством полок и горизонтальной штангой.

Существенным преимуществом прозрачного шкафа является и его кажущаяся невесомость. К примеру, даже если корпус предмета изготовлен из массива дерева, благодаря прозрачным вставкам из стекла или решетчатого переплетения, визуально он будет выглядеть почти воздушным.