Сб, 18.05.2019
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В Нарве в субботу утром был обесточен крупный район города

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Вопрос об изменении цен на электричество еще не решен, но пока большой радости ждать не приходится.

ФОТО: Михкель Марипуу

Примерно с 5 утра в субботу, 18 мая, в Нарве без электричества оставался довольно крупный район города, электричество восстановили после 10:30, передает корреспондент ERR в Нарве Сергей Степанов, передает Rus.ERR.

"Обесточены жилые дома по Таллиннскому шоссе, улица Вахтра, Тиймана и часть домой по улице Раху. Также не работают заправочные станции Olirex и Circle K на выезде из Нарвы. На части Таллиннского шоссе до ТЦ Амири не работают светофоры", - сообщил Сергей Степанов.

Порталу rus.err.ee в отделе оперативного обслуживания VKG Elekter комментарии дать отказались, сославшись на то, что это задача пресс-секретаря предприятия.

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