В Нарве в субботу утром был обесточен крупный район города

"Обесточены жилые дома по Таллиннскому шоссе, улица Вахтра, Тиймана и часть домой по улице Раху. Также не работают заправочные станции Olirex и Circle K на выезде из Нарвы. На части Таллиннского шоссе до ТЦ Амири не работают светофоры", - сообщил Сергей Степанов.