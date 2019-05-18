В Нарве в субботу утром был обесточен крупный район города

Примерно с 5 утра в субботу, 18 мая, в Нарве без электричества оставался довольно крупный район города, электричество восстановили после 10:30, передает корреспондент ERR в Нарве Сергей Степанов, передает Rus.ERR.
"Обесточены жилые дома по Таллиннскому шоссе, улица Вахтра, Тиймана и часть домой по улице Раху. Также не работают заправочные станции Olirex и Circle K на выезде из Нарвы. На части Таллиннского шоссе до ТЦ Амири не работают светофоры", - сообщил Сергей Степанов.
Порталу rus.err.ee в отделе оперативного обслуживания VKG Elekter комментарии дать отказались, сославшись на то, что это задача пресс-секретаря предприятия.