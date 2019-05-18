Марина Кальюранд оценивает внешнюю политику нынешнего правительства как никудышную

«Вступившее в апреле в должность правительство проявляет себя особенно никудышно в общении с внешним миром. По сравнению с ситуацией пятинедельной давности, когда мы утвердили свою предвыборную программу, сегодня стало еще очевиднее, насколько верен наш подход к Европейскому союзу и наше отношение к нему. Жизнь Эстонии отражается в Европейском союзе, а Европейский союз влияет на Эстонию», – отметила выступившая вчера вечером перед советом уполномоченных Социал-демократической партии Марина Кальюранд.

По ее словам, недавний визит Марин Ле Пен в Таллинн обнажил истинное лицо европейских праворадикалов. «Ле Пен поддерживает путинскую Россию и оккупацию Крыма. Она не поддерживает НАТО, в котором видит лишь антитеррористическую организацию. Она не знает, что наши военные участвовали в миссиях вместе с французскими военными», – сказала Кальюранд. «Для Яака Мадисона этот визит мог быть триумфом демократии. Для Эстонии же это – катастрофа. Я надеюсь, что теперь люди будут лучше понимать, что происходящие в Эстонии события влияют на Европу, а то, с кем мы сотрудничаем, влияет на Эстонию.»

По словам Кальюранд, социал-демократы обращаются ко всем, кто хочет создавать, объединять и творить добро. «Мы идем в Европу, чтобы отстаивать ее единство, чтобы соединять и строить Европу. Чем более едина Европа, тем сильнее Эстония», – подчеркнула Кальюранд.