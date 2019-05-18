Президент Банка Эстонии: закрытие Versobank может стать прецедентом в европейской практике

Отвечая на вопрос из зала, почему Европейский центробанк не предпринимает больше усилий для борьбы с отмыванием денег, Хансон, входящий также и в совет ЕЦБ, сказал, что в принципе у Европейского центробанка нет мандата на проведение такой борьбы. В то же время, у центробанка есть монопольное право давать и отбирать у банков лицензии на деятельность.