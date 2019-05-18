Президент Банка Эстонии: закрытие Versobank может стать прецедентом в европейской практике

Решение о закрытии банка Versobank может стать прецедентом в европейской практике, считает президент Банка Эстонии Ардо Ханссон. Об этом он сказал в своем выступлении в субботу в Таллинне на международной политологической конференции имени Леннарта Мери.
Отвечая на вопрос из зала, почему Европейский центробанк не предпринимает больше усилий для борьбы с отмыванием денег, Хансон, входящий также и в совет ЕЦБ, сказал, что в принципе у Европейского центробанка нет мандата на проведение такой борьбы. В то же время, у центробанка есть монопольное право давать и отбирать у банков лицензии на деятельность.
«У нас в Эстонии был случай с банком Versobank, когда у вполне платежеспособного банка отобрали лицензию», — сообщил Ханссон, отметив, что на такие решительные шаги решаются не все, проще ведь, если банк неплатежеспособен. Отобрать лицензию у дееспособного банка — это риск, поскольку дело может дойти до суда.
Но в Эстонии в данном случае финансовая инспекция проявила настойчивость и высокую активность. «Этот случай может стать прецдентом для всей Европы», - сказал президент Банка Эстонии.