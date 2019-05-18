Вне дома: здесь десять лет кормят мясом и любят своих гостей

На скамейке возле этого ресторана восседает бронзовая корова работы Тауно Кангро - туристы давно облюбовали место рядом с ней для фотографирования. Но мы сегодня мимо, мимо и наверх, на второй этаж - к последователям американского клана Гудвинов.

Историю Гудвинов можно рассказывать долго и красочно. Считается, что представители именно этого семейства – родоначальники приготовления американских стейков из мраморного мяса.

Дом Гудвинов служил пристанищем для проезжих ковбоев, аппетит которых, сами понимаете, не знал границ. Вот откуда появились и порции таких размеров, и один настоящий кусок настоящего мраморного мяса настоящих абердинских бычков смог утолить голод даже самого прожорливого ковбоя. Часто бывало, что ковбои Нового света часто сворачивали с прямого пути, чтобы завернуть к Гудвинам и вновь отведать стейк необычного вкуса, и каждый задавался вопросом: откуда такой особенный вкус?

Гудвины долго не раскрывали секрет, а все дело было – в углях, на которых жарились ковбойские стейки. Сейчас в ресторане установлены испанские угольные печи Josper, но, как говорят знатоки, они нисколько не хуже своих прародственников с ковбойского ранчо.

Но довольно истории. Goodwin – это классический стейк-хаус, поэтому и меню сответствующее: разнообразию видов стейков не устаешь удивляться: нежный миньон, брутальный T-bone, шатобриан, ри-бай, нью-йорк.. Добавим в список телятину, ягнятину и свинину иберико, а также морепродукты и стейки для веганов. Выбрать очень сложно, но благодаря тому, что официантами здесь работают не девочки-старшеклассницы на каникулах, а умудренные опытом профессионалы мужского пола и зрелого возраста, они-то вам все покажут, расскажут и посоветуют.

Евгений Карнаухов - пожалуй, самый таинственный таллинский шеф-повар. ФОТО: Маргус Йохансон

Нам вообще несказанно повезло: с традиционным подносом образцов сырого мяса в зал вышел сам шеф – Евгений Карнаухов.

Он, пожалуй - самый загадочный игрок команды Goodwin. Фамилия Карнаухова не на слуху даже у дотошных эстонских фуд-журналистов и блогеров. Он не участвует в конкурсах, не дает интервью, и большинство журналистов впервые увидели его на мероприятии для прессы, проведенном в честь юбилея заведения.

Оказалось, что времени на участие в гастрономических конкурсах у него не остается, так как он руководит кухнями не только таллиннского, но, видимо по большей части дистанционно, еще и хельсинского, и цюрихского ресторанов, а также является шеф-поваром четвертого заведения сети – ресторана итальянской кухни La Vita Bella.

Что довелось попробовать? К счастью, порции были дегустационными, иначе из ресторана нас пришлось бы выносить. Но зато и представление о мастерстве поваров заведения получено достаточно полное.

Карпаччо из говядины. ФОТО: Маргус Йохансон