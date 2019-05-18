Сб, 18.05.2019
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  • Фото: пьяный водитель возле отделения полиции протаранил BMW

Фото: пьяный водитель возле отделения полиции протаранил BMW

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ДТП в Тарту.

ФОТО: Jürgen Puistaja / Kanal 2

Сегодня, 18 мая, после полудня в Тарту на улице Рийя возле главного здания Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны пьяный водитель врезался в стоявший у светофора BMW.

По предварительным данным, водитель Volkswagen на полном ходу врезался в BMW, который стоял из-за красного сигнала светофора. После столкновения BMW отлетел в стоявший впереди автомобиль, сообщает Tartu Postimees.

Поскольку ДТП произошло прямо возле полицейского отделения, стражи правопорядка быстро оказались на месте происшествия. Выяснилось, что водитель был в состоянии опьянения. Полицейские задержали пьяного виновника ДТП.

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