Фото: пьяный водитель возле отделения полиции протаранил BMW

Сегодня, 18 мая, после полудня в Тарту на улице Рийя возле главного здания Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны пьяный водитель врезался в стоявший у светофора BMW.
По предварительным данным, водитель Volkswagen на полном ходу врезался в BMW, который стоял из-за красного сигнала светофора. После столкновения BMW отлетел в стоявший впереди автомобиль, сообщает Tartu Postimees.
Поскольку ДТП произошло прямо возле полицейского отделения, стражи правопорядка быстро оказались на месте происшествия. Выяснилось, что водитель был в состоянии опьянения. Полицейские задержали пьяного виновника ДТП.