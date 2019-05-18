Фото: яркая гостиная в скандинавском стиле без минимализма

Детали этого интерьера можно рассматривать долго. Это сразу и гостиная, и столовая,и детская. Обратите внимание на деревянные игрушки, которые разбросаны по комнате. Даже игрушки стали ярче, но при этом не потеряли знакового скандинавского стиля.

Стол гостиной с закругленными краями, чтобы дети не получили травму, так как это их игровая зона. Для родителей такое расположение игровой зоны максимально комфортно. Встреча гостей, обеды, уборка, личные дела могут выполняться в обеденной зоне, а ребенок в это время будет играть возле дивана на черно-белом стильном ковре.

ФОТО: syndyk.by

Отрываясь немного от интерьера, стоит обратить внимание на дизайнерские игрушки, которые есть в комнате. Это не обычные кислотно-розовые или зеленые машинки. Обратите внимание на цвет машины, контейнеров и крана. Они замечательные. Это позволяет на ранней стадии развивать вкус у детей.

ФОТО: syndyk.by

Гостиная в скандинавском стиле наполнена предметами. Это совершенно не по-скандинавски. Многие книг на открытых полках, много ящиков, и даже на кухне отдельные полки заняты документами.

ФОТО: syndyk.by

Модульный шкаф, позволяет создать декор вокруг телевизора, ведь, как правило, место возле телевизора, постоянно пустует. А для небольших квартир — это драгоценные площади. В этом случае они использованы максимально.