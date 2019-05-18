Галерея: в Таллинне прошел Майский забег
Сегодня в Таллинне на Певческом поле в 32-ой раз прошел Майский забег. На мероприятии присутствовал фотограф Postimees, кадры забега вы можете увидеть в постоянно обновлявшейся галерее.
Как сообщил Rus.ERR, прошедший в субботу, 18 мая, Майский забег выиграла Лийна Чернов, которая пробежала семь километров за 23,22 минуты.
Второе и третье места заняли сестры Луйк - Лийна (23.49,9 ) и Лейла (24.17,9).
Майский забег Tallink является крупнейшим, рассчитанным на женщин, народным и спортивным мероприятием в Эстонии и во всей Восточной Европе.