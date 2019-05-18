Сб, 18.05.2019
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Галерея: в Таллинне прошел Майский забег
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Сегодня в Таллинне на Певческом поле в 32-ой раз прошел Майский забег. На мероприятии присутствовал фотограф Postimees, кадры забега вы можете увидеть в постоянно обновлявшейся галерее.

Как сообщил Rus.ERR, прошедший в субботу, 18 мая, Майский забег выиграла Лийна Чернов, которая пробежала семь километров за 23,22 минуты.

Второе и третье места заняли сестры Луйк - Лийна (23.49,9 ) и Лейла (24.17,9).

Майский забег Tallink является крупнейшим, рассчитанным на женщин, народным и спортивным мероприятием в Эстонии и во всей Восточной Европе.

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