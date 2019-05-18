Россия прошла проверку Латвией

Поединки России и Латвии с 2000 года имеют особый подтекст - в Санкт-Петербурге сборная Александра Якушева была сенсационно обыграна подопечными Курта Линдстрема 3:2, для Латвии тогда это бы огромный праздник. Для России же матчи с латышами - лакмусовая бумажка готовности команды к плей-офф.
Боб Хартли знает как играть против Ильи Воробьева, три четверти игроков латышей знают как играть против российской комнады - все они выступают или выступали в КХЛ, а наставник "Трех звезд" по совместительству главный тренер омско-балашихинского "Авангарда".
Поэтому латыши дали россиянам бой. Первый период Латвия сумела выиграть после шайбы Оскарса Цибульскиса на 10-й минуте, но в начале второго периода все начало вставать на свои места: Дмотрий Орлов сравнял счет, а затем Гусев-Кучеров восстановили справедливость на площадке - 3:1.
Третий период бошелся без голов - латыши бились-боролись, россияне деловито отбивались. Понравилось, что не было паники у россиян, но и Латвия не Швейцария, с которой команде Ильи Воробьева встречаться уже завтра.