Россия прошла проверку Латвией

Боб Хартли знает как играть против Ильи Воробьева, три четверти игроков латышей знают как играть против российской комнады - все они выступают или выступали в КХЛ, а наставник "Трех звезд" по совместительству главный тренер омско-балашихинского "Авангарда".

Поэтому латыши дали россиянам бой. Первый период Латвия сумела выиграть после шайбы Оскарса Цибульскиса на 10-й минуте, но в начале второго периода все начало вставать на свои места: Дмотрий Орлов сравнял счет, а затем Гусев-Кучеров восстановили справедливость на площадке - 3:1.