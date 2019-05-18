Картина дня: разная жизнь русских и эстонце в Таллинне, авария на шоссе Таллинн-Нарва и Майский забег

Замкнутый круг: у эстонцев свой Таллинн, у русских – свой

Внутри Таллинна есть два города, в одном живут эстонцы, в другом – русские, выясняется из докторской диссертации, написанной в Тартуском университете. В рамках научной работы было изучено, как две общины в Таллинне проводят свободное время. Читайте далее...

Автобус с пассажирами на шоссе Таллинн-Нарва утром попал в тяжелую аварию

Автобус с пассажирами на шоссе Таллинн-Нарва в субботу утром попал в тяжелую аварию, в которой пострадали два человека. Читайте далее...

Противостояние между Россией, Китаем и Западом укладывается в логику борьбы между Старками, Ланнистерами и Грейджоями

Нашествие мигрантов в Европу с ближнего Востока, угроза европейским ценностям со стороны мигрантов - в преддверии выхода последней серии 8-го сезона Rus.Postimees подготовил обзор мнений политологов о том, какие аллюзии на современный мир заложены в сериале «Игра Престолов». Читайте далее...

«Аэрофлот» вступился за экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что экипаж пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево, не нарушал инструкций. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании. Читайте далее...

В Нарве в субботу утром был обесточен крупный район города

Примерно с 5 утра в субботу, 18 мая, в Нарве без электричества оставался довольно крупный район города, электричество восстановили после 10:30, передает корреспондент ERR в Нарве Сергей Степанов. Читайте далее...

Марина Кальюранд оценивает внешнюю политику нынешнего правительства как никудышную

По оценке первого номера социал-демократов на выборах в Европейский парламент Марины Кальюранд, внешнеполитические оплошности нового правительства парадоксальным образом помогают подчеркнуть, насколько важен Европейский союз для Эстонии. Читайте далее...

СМИ Украины опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады

Украинские СМИ опубликовали проект указа избранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и объявлении досрочных парламентских выборов. Зеленский планирует подписать его сразу после официального вступления в должность главы государства 20 мая, сообщило в субботу, 18 мая, интернет-издание strana.ua со ссылкой на копию проекта, полученную от неназванных "источников в окружении" избранного президента. Читайте далее...

Фото: пьяный водитель возле отделения полиции протаранил BMW

Сегодня, 18 мая, после полудня в Тарту на улице Рийя возле главного здания Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны пьяный водитель врезался в стоявший у светофора BMW. Читайте далее...

Фото: внедорожник на полном ходу влетел в дом

В пятницу, 17 мая, около 21.30 в Вильянди на улице Няйтузе внедорожник Kia протаранил забор, проехал по двору и врезался в стену дома. Читайте далее...

Зеленский заявил, что Украина вернет Крым

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в день 75-й годовщины начала депортации крымских татар выразил надежду, что Украина сможет освободить аннексированный Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook в субботу, 18 мая. Читайте далее...

Эстонский фильм получил в США престижную премию

Лучший эстонский фильм 2018 года "Товарищ ребенок" Мооники Сийметс был признан лучшим детским фильмом года на международном кинофестивале Tiburon в США. Читайте далее...

Вне дома: здесь десять лет кормят мясом и любят своих гостей

Мясной ресторан Goodwin The Steak House отметил свое десятилетие. Рестораны бренда Goodwin есть также в Хельсинки и Цюрихе. Goodwin не отступает от традиций: это - настоящий американский стейк-хаус. По крайней мере, так считают основатели ресторана. Читайте далее...

Галерея: в Таллинне прошел Майский забег

Сегодня в Таллинне на Певческом поле в 32-ой раз прошел Майский забег. На мероприятии присутствовал фотограф Postimees, кадры забега вы можете увидеть в постоянно обновлявшейся галерее. Читайте далее...

Завтра в Эстонию придет жара

В ночь на воскресенье в Эстонии ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 6...11, на островах до 14°С. Читайте далее...

Не пропустите: над Эстонией взойдет голубая Луна