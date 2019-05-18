Маск сообщил, что Tesla грозит банкротство через 10 месяцев

Два последних квартала прошлого года были прибыльными для Tesla, но первый квартал текущего года принес компании убытки в 702 млн долларов, и Tesla по-прежнему пребывает в сложном финансовом положении. Для спасения компании от банкротства Маск и Зак Киркхорн, недавно занявший пост финансового директора компании, намерены лично проверять все расходы компании, включая расходы на комплектующие для машин, зарплаты и командировки сотрудников и другие траты, пишет The Verge .

Выручка Tesla за апрель составила 2,7 млрд долларов, но в письме Маска утверждается, что эта сумма даст компании лишь 10 месяцев без принятия мер по сокращению расходов. Отметим, что основатель компании не впервые выступает с подобными заявлениями. Так, около года назад Маск уже писал сотрудникам Tesla, что специальная команда аудиторов будет тщательно проверять все заявки на траты и отказывать в них без убедительного подтверждения необходимости совершения той или иной траты. Вскоре после этого Маск упростил организационную структуру Tesla. Кроме того, компания сократила 9% персонала в июне прошлого года. Еще одно сокращение в 7% случилось в январе 2019 года.