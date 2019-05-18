Ламбсдорф в Таллинне: крупнейшее достижение НАТО в том, что США остаются в Европе

«Трансатлантическая безопасность, сохранение американского присутствия в Европе — это альфа и омега НАТО, это в ДНК НАТО», - сказал Ламбсдорф в ходе панельной дискуссии по теме НАТО, отвечая на вопрос, что он считает крупнейшим достижением НАТО.

«Я не знаю, смогли бы мы без присутствия американцев сохранить мир. Добиться сначала воссоединения Германии, а потом и объединения Европы», - отметил немецкий парламентарий.

Ламбсдорф подчеркнул, насколько важно постоянно политически инвестировать в НАТО и разъяснять людям связанные с альянсом ценности.

Он признал, что в Белом Доме по данной теме есть совершенно определенное мнение, хотя и меняющееся. «Дела, а не твиты», - сказал Ламбсдорф, добавив при этом, что твиты все же тоже важны.

По словам немецкого политика, в этих условиях важно, что от Конгресса поступил очень сильный сигнал в поддержку НАТО. «Конгресс очень хорошая сила, они делают все, что могут», - отметил он.

Ламбсдорф выразил твердую уверенность, что европейская безопасность зависит от НАТО и альянс как таковой необходим, однако общественность в Германии настойчиво выступает против повышения расходов на оборону и против выделения двух процентов ВВП, как на том настаивают США.