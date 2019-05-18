Сб, 18.05.2019
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Порошенко составил для Зеленского список дел

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Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

ФОТО: SERGEI CHUZAVKOV / AFP

Покидающий пост президента Украины Петр Порошенко дал наставления новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому о том, как следует продолжать движение страны в Европу. Об этом он сказал во время празднования Дня Европы в Киеве 18 мая.

"Кремль продолжает оказывать жесткое сопротивление нашему движению в Европу. РФ знает, что Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта. Это мощный удар по российскому авторитаризму, это путь к демократическим переменам в России", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Евросоюзу нужна демократическая, дружеская, богатая, сильная и независимая Украина, передает Korrespondent.

"Мы, украинцы, знаем цену свободы и европейского выбора. Послезавтра приступит к обязанностям новый президент Украины. Надеюсь, что он продолжит движение Украины в ЕС", - добавил Порошенко.

После чего, он озвучил свои наставления Зеленскому:

  • Сохранить доверие и солидарность Евросоюза с Украиной.
  • Укреплять международную коалицию, которая вместе с Украиной противостоит российской агрессии и поддерживает реформы в нашей стране.
  • Усиливать санкционное давление западных стран на РФ до полного восстановления территориальной целостности страны.
  • Выполнять Соглашение об Ассоциации с ЕС.
  • Углублять секторальную интеграцию с ЕС.

"Создайте предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году. Это реальная и достижимая повестка дня", - обратился Порошенко к Зеленскому.

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