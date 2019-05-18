Сб, 18.05.2019
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Пожар на подстанции: три города остались без электричества
Дополнено в 20:00!

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Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Кристьян Теэдема / Tartu Postimees

Сегодня около 18:30 произошло отключение электричества в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ.

По сообщениям Спасательного департамента, произошел пожар на подстанции рядом с Балтийской электростанцией. Горит трансформатор. Для людей опасности нет, сообщает Rus.ERR.

Предприятие Elering AS, которое обслуживает Балтийскую электростанцию, сообщило Postimees об отключении трансформаторов. "Насколько известно, Нарва осталась без электричества. Elering сразу приступил к прояснению ситуацию. Приносим извинения клиентам за возникшие неудобства", - говорит пресс-секретарь Elering AS Айн Кёстер.  

Около 19.40 Кёстер сказал Postimees, что как минимум частично восстановлена подача электричества в Нарву. Он уточнил, что из-за пожара отключились оба трансформатора на Балтийской электростанции. На данный момент работа подстанции частично восстановлена. 

Пресс-секретарь Идаского спасательного центра позже сообщил, что сбой ликвидирован и клиентам вернулось электричество. 

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