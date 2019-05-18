Министр обороны Эстонии: я шокирован решением Совета Европы восстановить право голоса России

«Меня шокировало решение Совета Европы предоставить России в Совете полноту прав», - сказал Луйк, выступая в субботу на конференции имени Леннарта Мери в Таллинне.

«Это скользкий путь. Я жду, что в скором времени в повестку дня следующим может быть вынесен вопрос об отмене санкций Европейского Союза в отношении России. Мы совершаем ту же самую ошибку, которую сделали после российско-грузинской войны», - сказал министр обороны.

Луйк назвал это решение умопомрачительным.

В пятницу Совет Европы принял декларацию, позволяющую делегации России вновь с правом голоса участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Право голоса России было приостановлено после аннексии Крыма в 2014 году.

Главы МИД 47 стран СЕ преобладающим большинством голосов проголосовали за декларацию. В ней говорится, что у всех стран-членов должно быть право на равных основаниях участвовать в работе двух основных органов совета. Эстония проголосовала против декларации. Ее также не поддержали Великобритания, Польша, Грузия, Латвия и Литва.

Принятая министрами декларация не восстанавливает право голоса России в ПАСЕ, это должна будет сделать сама ПАСЕ.

Министр обороны Эстонии сказал также, что Россия в прошлом году сформировала в Западном военном округе семь новых военных полков, все они дислоцированы менее чем в 50 километрах от государственной границы. «Это свидетельствует о том, что вооруженные силы России готовятся к вооруженному конфликту в западном направлении», - сказал он.

По словам Луйка, также очевидно, что Россия ведет восстановление своего глобального военного охвата, утраченного в последние годы существования СССР.