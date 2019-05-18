Стартовали Дни Каламая: смотрите, что продают на ярмарке и какие развлечения ждут гостей

Основная программа Дней Каламая в этом году сосредоточена вокруг центра культуры "Сальме" и его округе.

Сегодня с 11 до 21 проходили различные выступления на главной сцене. Весь день работала ярмарка, где можно было приобрести еду, напитки и т.д. Также работала детская зона.

Завтра также с 10 до 18 будут открыты дворовые кафе и уличная ярмарка (рукоделие, еда, напитки). С 11 до 18 будет организована программа на главной сцене. А с 12 до 18 будут работать детская и спортивная зоны.