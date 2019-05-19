ЧП с Sukhoi Superjet 100: пассажиры отказались лететь дальше

По его словам, речь идет о рейсе SU1389. «Все пассажиры этого рейса отказываются лететь на "Сухом"», — пояснил он, передает Lenta.ru.

На борту находились 36 пассажиров, в том числе двое детей, заявила старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова, передает «Интерфакс». Они улетят в 06:20 по местному времени 19 мая резервным бортом большей вместимости — на Airbus A320. В настоящий момент им предоставлена гостиница.

17 мая самолет авиакомпании Air Astana, следовавший рейсом Нур-Султан — Москва, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке. 13 мая SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с давлением в кабине пилотов.

10 мая «Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100. Накануне авиакомпания отменила 12 парных рейсов на Superjet 100, днем ранее — 5.