Обгон на шоссе закончился аварией: водитель попал в больницу

Вчера в Пярнумаа произошла авария, в ходе которой автомобиль Renault Clio вылетел в кювет, водитель был доставлен в больницу, передает Pärnu Postimees.
Вчера в 10.28 на перекрестке шоссе Уус-Пярну и Виртсу-Ристи, волость Ляэнеранна, Пярнумаа, произошла авария, в ходе которой 80-летний мужчина на легковом автомобиле Renault Clio объехал ехавший по главной дороге автомобиль Škoda Roomster, за рулем которого находилась 56-летняя женщина.
Автомобили столкнулись и Renault съехал в кювет. Водитель съехавшей с дороги машины был доставлен в Пярнускую больницу.