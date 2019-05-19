Вс, 19.05.2019
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Обгон на шоссе закончился аварией: водитель попал в больницу

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Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

Вчера в Пярнумаа произошла авария, в ходе которой автомобиль Renault Clio вылетел в кювет, водитель был доставлен в больницу, передает Pärnu Postimees.

Вчера в 10.28 на перекрестке шоссе Уус-Пярну и Виртсу-Ристи, волость Ляэнеранна, Пярнумаа, произошла авария, в ходе которой 80-летний мужчина на легковом автомобиле Renault Clio объехал ехавший по главной дороге автомобиль Škoda Roomster, за рулем которого находилась 56-летняя женщина.

Автомобили столкнулись и Renault съехал в кювет. Водитель съехавшей с дороги машины был доставлен в Пярнускую больницу.

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