Кадри Лийк: вскоре Запад перестанет быть для России отправной точкой для сравнения

«Наряду с российскими силовиками я интервьюировала всех людей в возрасте от 20 до 40 лет, которые, по моему мнению, рано или поздно станут формировать внешнюю политику России», — рассказала Лийк в субботу на дискуссионной панели конференции имени Леннарта Мери в Таллинне, посвященной теме российской молодежи.

«Это был завораживающий опыт. Мой первоначальный вывод таков, что мы от разочарования движемся к отчуждению. Респонденты старшего поколения в Западе разочарованы, а более молодое поколение не считают Запад партнером», — сказала научный сотрудник Европейского совета по зарубежным отношениям (ECFR) .

По словам Лийк, это будет значительной переменой в настроениях, поскольку на протяжении столетий Запад был для России отправной точкой в сравнении. «Вместе с тем, участники интервью не упоминали и возможность обращения России к Азии или Евразии. Это может означать, что Россия обратится внутрь себя, что, может, и не так плохо», — отметила она.

По словам эксперта по России, разочарование россиян, обманувшихся в своих ожиданиях в отношении России, не является реваншистским по своему характеру. «Кто-то надеялся, что Запад поможет России выбраться из постсоветской разрухи, протянет руку и вытянет из трясины», — сказала Лийк.

«Однако выяснилось, что в 1990-х Запад продвигал свои собственные интересы», — добавила она.

Кадри Лийк сказала, что будущее внешней политики России будет определять все же Кремль и выразила опасение, что может повториться сценарий 1990-х годов.

В 1990-х годах российские либералы сосредоточились на проведении внутригосударственных реформ и не выработали либеральную внешнюю политику», - добавила научный сотрудник ECFR.

Вместе с тем, Лийк предостерегла от излишнего обобщения и добавила, что на мнение молодого поколения россиян могут в большей мере повлиять личный и семейный опыт.

«У респондентов была очень четко выраженная идея будущего России и не было ни малейших иллюзий. По их оценке, Россия не готова к демократии», — сказала она.

Кадри Лийк процитировала позицию своих собеседников — историей с Крымом мы продемонстрировали Западу, что мы себя в обиду не дадим.