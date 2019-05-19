Boeing признал наличие ошибки в бортовой электронике лайнера 737 Max

Как сообщил официальный представитель компании Boeing информагентству AFP в субботу, 18 мая, в программное обеспечение MCAS уже были внесены соответствующие поправки и его пользователи были об этом проинформированы.

В распространенном компанией заявлении говорится, в частности, что Boeing "снабдил операторов бортовой электроники дополнительной информацией, чтобы гарантировать наличие у них опыта работы с симулятором в различных летных условиях".

Два крушения лайнеров Boeing 737 Max за полгода

Бортовое программное обеспечение MCAS, о котором идет речь, используется, в частности, для обучения пилотов управлению новыми моделями лайнера - Boeing 737 Max 8. В результате крушения двух машин этого типа, произошедших за последние полгода, погибли в общей сложности 346 человек.

В марте 2019 года самолет Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение над Эфиопией. В результате катастрофы погибли все 157 человек, находившиеся на борту. Еще один лайнер того же типа разбился в октябре 2018 года у побережья Индонезии, унеся жизни 189 человек.

В марте 2019 года ряд авиакомпаний, имеющих в своем парке лайнеры Boeing 737 Max, заявили о том, что прекращают их эксплуатацию до выяснения причин обеих катастроф. Концерн Boeing отозвал все машины данного типа и начал подробное расследование причин возможных технических неисправностей.

Условия возобновления эксплуатации Boeing 737 Max

В четверг, 16 мая, компания Boeing заявила, что провела обновление программного обеспечения для лайнеров типа 737 Max и провела 207 испытательных полетов на затронутых самолетах общей продолжительностью 360 часов.