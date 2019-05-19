"Мы чувствовали себя в опасности": на пярнуском пляже прилюдно мастурбировал мужчина
Читатель Pärnu Postimees пожаловался в газету, что на пярнуском женском пляже мужчина мастурбирует на глазах у загорающих женщин.
"Мужчина агрессивно онанировал в нескольких метрах от совсем юных девушек (вряд ли совершеннолетних) и не уходил. Когда он услышал, что позвонили в полицию, то убежал на другую сторону пляжа, оставив свои вещи. Позже, когда мы собирались уходить, вернулся, быстро оделся и убежал с пляжа", - рассказала посетительница.
Читательница рассказала, что о произошедшем сообщили в полицию. "Проблема в том, что пярнускую полицию проблема не интересует и она даже не появилась на месте. Мы чувствовали себя в опасности", - сказала она.