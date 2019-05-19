Вс, 19.05.2019
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  • "Мы чувствовали себя в опасности": на пярнуском пляже прилюдно мастурбировал мужчина

"Мы чувствовали себя в опасности": на пярнуском пляже прилюдно мастурбировал мужчина
Полиция проигнорировала звонок

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Когда он услышал, что позвонили в полицию, то убежал на другую сторону пляжа, оставив свои вещи.

ФОТО: Lugeja pilt

Читатель Pärnu Postimees пожаловался в газету, что на пярнуском женском пляже мужчина мастурбирует на глазах у загорающих женщин.

"Мужчина агрессивно онанировал в нескольких метрах от совсем юных девушек (вряд ли совершеннолетних) и не уходил. Когда он услышал, что позвонили в полицию, то убежал на другую сторону пляжа, оставив свои вещи. Позже, когда мы собирались уходить, вернулся, быстро оделся и убежал с пляжа", - рассказала посетительница.

Читательница рассказала, что о произошедшем сообщили в полицию. "Проблема в том, что пярнускую полицию проблема не интересует и она даже не появилась на месте. Мы чувствовали себя в опасности", - сказала она.

На пярнуском женском пляже мужчина мастурбирует на глазах у загорающих женщин.

ФОТО: Lugeja pilt

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