"Мы чувствовали себя в опасности": на пярнуском пляже прилюдно мастурбировал мужчина

"Мужчина агрессивно онанировал в нескольких метрах от совсем юных девушек (вряд ли совершеннолетних) и не уходил. Когда он услышал, что позвонили в полицию, то убежал на другую сторону пляжа, оставив свои вещи. Позже, когда мы собирались уходить, вернулся, быстро оделся и убежал с пляжа", - рассказала посетительница.