Непредсказуемо и очень опасно: спасатели предупредили общественность

Спасательный департамент продолжит начатую месяц назад акцию по сбору просроченных и в морских целях используемых сигнальных ракет, а также другой пиротехники с дымовыми и световыми эффектами.
Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента, отметив, что просроченная пиротехника непредсказуема и может быть очень опасна, поэтому ее лучше сдать специалистам для безопасного уничтожения.
В конце апреля и в течение первой половины мая Спасательный департамент провел акцию по сбору профессиональной пиротехники в Пыхьяском и Ляэнеском регионах, во второй половине мая сбор продолжится на островах Сааремаа и Муху.
21 мая с 17 до 18 часов спасатели ждут от населения пиротехнику и сигнальные ракеты в яхтенном порту в Куйвасту, 22 мая с 17 до 18 часов в яхтенном порту в Роомассааре и 23 мая с 17 до 18 часов в яхтенном порту Курессааре.
Спасатели напомнили, что сигнальные ракеты красного огня и другую пиротехнику, используемую в спасательном арсенале кораблей, запрещено использовать на море и суше при отсутствии опасности.