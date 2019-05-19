Непредсказуемо и очень опасно: спасатели предупредили общественность

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента, отметив, что просроченная пиротехника непредсказуема и может быть очень опасна, поэтому ее лучше сдать специалистам для безопасного уничтожения.

В конце апреля и в течение первой половины мая Спасательный департамент провел акцию по сбору профессиональной пиротехники в Пыхьяском и Ляэнеском регионах, во второй половине мая сбор продолжится на островах Сааремаа и Муху.

21 мая с 17 до 18 часов спасатели ждут от населения пиротехнику и сигнальные ракеты в яхтенном порту в Куйвасту, 22 мая с 17 до 18 часов в яхтенном порту в Роомассааре и 23 мая с 17 до 18 часов в яхтенном порту Курессааре.