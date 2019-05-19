Пожар на подстанции привел к аварийному отключению энергоблока Eesti Energia

В связи с начавшимся на подстанции независимой компании Elering пожаром произошло отключение трансформаторов и без электричества осталась большая часть Ида-Вирумаа. Aвария на подстанции привела к останову работы восьмого энергоблока Эстонской станции и завода масел Enefit280.

«Почему произошла остановка конкретных производственных мощностей, выяснит расследование. Но фактом является то, что авария повлияла на количество продукции», - сказал Райне Пайо, член правления Eesti Energia, отвечающий за производство электроэнергии.

По оценке Пайо, инцидент серьезный. Их двух работающих энергоблоков Эстонской электростанции, один был остановлен. Также остановилась работа завода масел Enefit280, производящего как сланцевое масло, так и электроэнергию.