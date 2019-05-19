Вс, 19.05.2019
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МИД Эстонии получил ноту протеста из-за Ильвеса

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Тоомас Хендрик Ильвес.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Власти Китая заявили протест Эстонии в связи со встречей президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса с президентом Тайваня — об этом экс-президент Ильвес рассказал на проходящей в воскресенье в Таллинне конференции имени Леннарта Мери.

«Я выступал в Тайване с докладом о цифровых технологиях. Затем у меня состоялся 45-минутный разговор на тему цифровых технологий с президентом Тайваня», — сказал Ильвес в ходе заключительных дискуссий со ссылкой на президента Китайской республики (Тайвань) Цай Инвэнь.

По словам Ильвеса, посол КНР в Эстонии отправился в Таллинне в Министерство иностранных дел и предъявил политическому директору МИД Эстонии ноту протеста.

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