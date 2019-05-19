МИД Эстонии получил ноту протеста из-за Ильвеса

«Я выступал в Тайване с докладом о цифровых технологиях. Затем у меня состоялся 45-минутный разговор на тему цифровых технологий с президентом Тайваня», — сказал Ильвес в ходе заключительных дискуссий со ссылкой на президента Китайской республики (Тайвань) Цай Инвэнь.