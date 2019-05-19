Заправка для яхт и отдых для яхтсменов: порт Нарва-Йыэсуу открылся после реконструкции

Яхты и другие малые суда теперь могут в реконструированном порту Нарва-Йыэсуу пополнить запас воды, подключиться к электросети, заправить баки топливом. Торжественное открытие порта, обновленного с помощью европейских фондов, состоялось 19 мая.
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин рассказал, что проектом реконструкции порта город занимался четыре года. Все строительные работы были завершены еще в конце прошлого года.
“Проект был сложный, но я благодарю всех строителей, которые приняли участие в этом процессе, за то, что вы отнеслись к этому с большим профессионализмом, - сказал мэр курортного города. - По состоянию на сегодняшний день наш порт готов к открытию. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что мы сегодня не открываем здесь что-то новое. Уже несколько веков назад на этом самом месте порт существовал. Этот порт был всегда связан с большой историей нашего города. 45 лет назад Noorus планировал здесь строительства большого спортивно-парусного комплекса. Сегодняшним открытием мы скорее возрождаем те славные традиции, которые здесь были и которые я уверен, жизненно необходимы для развития нашего города”.
На бетонном причале установлена заправочная станция для яхт и других судов. Рядом - прибор для приема фекальных и трюмных вод с яхт. Радим Зейналов, руководитель строительной фирмы Eesti ESM, которая проводила реконструкцию порта, рассказал, что яхтсмены могут сливать в порту также воду, загрязненную маслом. Вся грязная вода отправляется в канализацию и затем очищается.
Здесь же яхтсмены могут пополнить запас чистой воды из городского водопровода, а также подключиться к электрической сети. В Порту появилось небольшое здание, где яхтсмены смогут отдохнуть и принять душ.
Во время официального открытия порта выступил местный танцевальный коллектив Kullerkupp, свою работу продемонстрировал добровольная группа спасения на водах и на льду, созданная жителями курортного города.
Открытие порта отметили также международной детской парусной регатой, которая длилась два дня. Организовала регату парусная школа Нарва-Йыэсуу, которая с открытием порта получила постоянную базу для занятий.
Реконструкция порта финансировалась из двух фондов и городского бюджета. Программа Центрального Балтийского моря выделила 212 500 евро, Европейский фонд регионального развития - 209 100 евро. Доля самофинансирования города Нарва-Йыэсуу составила 37 500 евро и 36 900 евро соответственно. Дополнительное самофинансирование со стороны мэрии города, которое не подходила под условия фондов, а потому учитывалось отдельно, составило еще 276 тысяч и 273 тысячи евро соответственно.