Заправка для яхт и отдых для яхтсменов: порт Нарва-Йыэсуу открылся после реконструкции

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин рассказал, что проектом реконструкции порта город занимался четыре года. Все строительные работы были завершены еще в конце прошлого года.

“Проект был сложный, но я благодарю всех строителей, которые приняли участие в этом процессе, за то, что вы отнеслись к этому с большим профессионализмом, - сказал мэр курортного города. - По состоянию на сегодняшний день наш порт готов к открытию. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что мы сегодня не открываем здесь что-то новое. Уже несколько веков назад на этом самом месте порт существовал. Этот порт был всегда связан с большой историей нашего города. 45 лет назад Noorus планировал здесь строительства большого спортивно-парусного комплекса. Сегодняшним открытием мы скорее возрождаем те славные традиции, которые здесь были и которые я уверен, жизненно необходимы для развития нашего города”.

На бетонном причале установлена заправочная станция для яхт и других судов. Рядом - прибор для приема фекальных и трюмных вод с яхт. Радим Зейналов, руководитель строительной фирмы Eesti ESM, которая проводила реконструкцию порта, рассказал, что яхтсмены могут сливать в порту также воду, загрязненную маслом. Вся грязная вода отправляется в канализацию и затем очищается.

Здесь же яхтсмены могут пополнить запас чистой воды из городского водопровода, а также подключиться к электрической сети. В Порту появилось небольшое здание, где яхтсмены смогут отдохнуть и принять душ.

Во время официального открытия порта выступил местный танцевальный коллектив Kullerkupp, свою работу продемонстрировал добровольная группа спасения на водах и на льду, созданная жителями курортного города.

Открытие порта отметили также международной детской парусной регатой, которая длилась два дня. Организовала регату парусная школа Нарва-Йыэсуу, которая с открытием порта получила постоянную базу для занятий.