Керсти Кальюлайд резко раскритиковала решение восстановить права России в Совете Европы

«Три месяца после событий в Грузии, пять лет после событий на Украине… Запад позволяет упасть всему, что мы откусили… и никогда больше не подбирает», - сказала Кальюлайд в ходе заключительной дискуссии конференции по поводу вести, которую члены Совета Европы посылают России своим принятым в пятницу решением.

В минувшую пятницу Совет Европы принял декларацию, позволяющую делегации России вновь с правом голоса участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Право голоса России было приостановлено после аннексии Крыма в 2014 году.

Главы МИД 47 стран СЕ преобладающим большинством голосов проголосовали за декларацию. В ней говорится, что у всех стран-членов должно быть право на равных основаниях участвовать в работе двух основных органов совета. Эстония проголосовала против декларации. Ее также не поддержали Великобритания, Польша, Грузия, Латвия и Литва.

Принятая министрами декларация не восстанавливает право голоса России в ПАСЕ, это должна будет сделать сама ПАСЕ.