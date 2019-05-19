Керсти Кальюлайд резко раскритиковала решение восстановить права России в Совете Европы
"Я верю в диалог с Россией, однако это не означает возвращения российской стороны к партнерству после того, что она нарушила международное право и свои обещания", - сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своем выступлении на конференции имени Леннарта Мери в Таллинне в воскресенье.
«Три месяца после событий в Грузии, пять лет после событий на Украине… Запад позволяет упасть всему, что мы откусили… и никогда больше не подбирает», - сказала Кальюлайд в ходе заключительной дискуссии конференции по поводу вести, которую члены Совета Европы посылают России своим принятым в пятницу решением.
В минувшую пятницу Совет Европы принял декларацию, позволяющую делегации России вновь с правом голоса участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Право голоса России было приостановлено после аннексии Крыма в 2014 году.
Главы МИД 47 стран СЕ преобладающим большинством голосов проголосовали за декларацию. В ней говорится, что у всех стран-членов должно быть право на равных основаниях участвовать в работе двух основных органов совета. Эстония проголосовала против декларации. Ее также не поддержали Великобритания, Польша, Грузия, Латвия и Литва.
Принятая министрами декларация не восстанавливает право голоса России в ПАСЕ, это должна будет сделать сама ПАСЕ.
В рамках той же дискуссии бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес назвал решение министров иностранных дел стран-членов Совета Европы «смертью единственной нормативной организации по правам человека». «Я бы предложил этим странам выйти», - добавил он.