День семейных врачей в Эстонии: «Эта работа самая захватывающая, самая разносторонняя и лучшая в мире»

Семейные врачи по всему миру в воскресенье отмечают свой профессиональный праздник, объединения семейных врачей уверяют, что они заботятся о здоровье всей семьи.
Об этом говорится в переданном BNS пресс-релизе.
Как сказала председатель правления Общества семейных врачей Эстонии Ле Валликиви, во всем мире подчеркивается уникальная роль семейного врача, призванного оказывать медицинскую помощь людям от их рождения до смерти. «Работа семейного врача самая захватывающая, самая разносторонняя и самая лучшая в мире», — отметила Валликиви.
«Семейные врачи имеют возможность заниматься своими пациентами уже с того момента, как они появились в материнской утробе, затем прослеживать рост от первых дней после рождения до взросления, включать в число своих пациентов детей тех, кого они еще помнят младенцами, оказывать им поддержку в пору старения, когда помощь нужна больше всего. Вся жизнь человека во всем ее многообразии проходит перед глазами семейного врача, не только с ее болезнями и печалями, но и с маленькими победами, самопреодолением, радостями и поисками здорового образа жизни пациентов», — рассказала Валликиви.
«Для семейного врача история их пациентов никогда не кончается с окончанием приема — врач должен обязательно знать, как идут у них дела, поскольку за одной встречей последуют новые встречи. Будем надеяться, что и в 2025 году у каждого жителя Эстонии будет свой очень хороший семейный врач», — добавила Валликиви.