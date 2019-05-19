День семейных врачей в Эстонии: «Эта работа самая захватывающая, самая разносторонняя и лучшая в мире»

«Семейные врачи имеют возможность заниматься своими пациентами уже с того момента, как они появились в материнской утробе, затем прослеживать рост от первых дней после рождения до взросления, включать в число своих пациентов детей тех, кого они еще помнят младенцами, оказывать им поддержку в пору старения, когда помощь нужна больше всего. Вся жизнь человека во всем ее многообразии проходит перед глазами семейного врача, не только с ее болезнями и печалями, но и с маленькими победами, самопреодолением, радостями и поисками здорового образа жизни пациентов», — рассказала Валликиви.