Март Хельме: мы перевернем госбюджет с ног на голову

«За время двухнедельной деятельности в правительстве мы убедились, что большая часть чиновников и политиков не хочет перемен, они хотят, чтобы все шло свои чередом. Они хотят, чтобы Эстония как утенок бултыхалась в заросшем пруду, но мы не хотим этого. Мы не хотим, чтобы реформистская и социал-демократическая стагнация продолжалась», - сказал Хельме.

По словам председателя EKRE, коалиция достигла принципиального соглашения о внесении поправок в Закон о государственном бюджете и пересмотре структурного баланса.

«Изменения касаются взятия кредитов для осуществления крупных проектов. Если мы продолжим в том же духе, как нам передают чиновники Министерства финансов, то мы не сможем существенно ничего сделать, поскольку денег нет. Если чиновники Министерства финансов говорят, что денег нет, и мы примеряемся с этим, мы можем это правительство сразу разогнать. Но мы не делаем этого. Мы заноза в заднице и мы способны привести к позитивным изменениям», - сказал Хельме.

По его словам, вопрос повышения заработной платы в настоящее время находится на рассмотрении во всех министерствах. Он приводит в пример сферу ответственности Министерства внутренних дел, где через три-четыре года массово на пенсию начнут уходить полицейские, спасатели и пограничники.

«Если мы не предложим молодому поколению более хорошие условия заработной платы, то в один день мы останемся без спасателей, полицейских и пограничников. Мы не может надеется только на добровольцев. Мы не можем надеется, что Кайтселийт придет на помощь, поскольку они — добровольцы. Мы можем надеется на добровольцев в кризисной ситуации, но мы не можем выстраивать на них государство. Если мы будем стоять перед выбором, потратить в следующие четыре года 300 миллионов евро на повышение заработной платы или 550 миллионов евро на отключение электросистемы Эстонии от российских сетей, тогда наш выбор очевиден, нам нужны деньги для повышения заработной платы», - сказал Хельме.

По словам председателя EKRE, нельзя соглашаться с мышлением, что ничего нельзя сделать, 80 процентов госбюджета в любом случае уже распределены и 20 процентов это то, что можно направить.

«Мы говорим, что эту цифру надо перевернуть с ног на голову, это абсолютно другой философский подход. Это чуждо всем, поскольку ни один чиновник или мейнстримный политик раньше так не думал», - сказал Хельме.

Хельме вновь раскритиковал журналистов за нападки и отметил, что за этим стоит общеевропейская борьба между народами и теми, кто считает Европу своим личным проектом.

«Юнкеры и Меркели видят, что их проект разваливается, народы не согласны со все больше узурпирующим национальную культуру, национальное государство, суверенитет, права и свободу человека правительством. Народы Европы восстали, слава богу, что это восстание сейчас мирное. Оно также распространяется на старые европейские вассальные государства как Эстония», - сказал Хельме.