EKRE призвала мобилизоваться для защиты суверенитета Эстонии

По оценке EKRE, Европа на предстоящих выборах в Европарламент стоит на распутье. «Продолжится ли скрытая федерализация Европейского Союза, то есть, урезание прав стран-членов на самостоятельное решение — и концентрация власти в Брюсселе, в руках институтов ЕС? Или же мы вернемся к изначальной цели основателей Европейского Союза, желавших добиться экономического развития стран-членов ЕС и повышения уровня благосостояния граждан стран сообщества таким образом, чтобы сохранился суверенитет этих государств. EKRE убеждена, что эстонское государство и народ Эстонии, его язык и культура устоят только в союзе суверенных государств», - отмечается в заявлении.

Евродепутаты от всех партий Эстонии обещают отстаивать интересы Эстонии в Европе, но в большинстве случаев эти заявления так и остаются только обещаниями, отмечает совет EKRE.

“Старые картельные партии Эстонии связали себя с фракциями Европарламента (СДПЭ — с Европейскими социалистами, Партия реформ и Центристская - с ALDE, а партия Isamaa – с Европейской народной партией), проводящими политику, вредную странам-членам ЕС, особенно малым государствам. Все эти фракции в 2015 году поддержали введение иммиграционных квот и потребовали наказать национально настроенные правительства Польши и Венгрии, которые отстаивали право своих стран на принятие решений», - подчеркивается в заявлении.

До тех пор, пока от Эстонии будут избирать в Европарламент депутатов, которые в итоге вступают в упомянутые фракции, продолжится концентрация власти в руках Еврокомиссии, будет расти угроза национальной независимости Эстонии, считает EKRE.

“EKRE единственная партия в Эстонии, кандидаты которой, будучи избранными в Европарламент, станут бороться за суверенитет Эстонии. EKRE единственная в Эстонии партия, которая в Европарламенте присоединится к фракции, в которой сосредоточены националистические партии со всей Европы. О своем присоединении к ней сообщила уже дюжина партий европейских стран, в том числе, «Истинные финны», Народная партия Дании, «Лига Севера» Италии, Партия свободы Австрии и Национальное движение Франции», - отметил совет партии EKRE.

“Как предполагается, новый политический блок станет одной из крупнейших фракций Европейского парламента. Речь идет о политическом блоке, который четко заявляет, что мы не приемлем любые проекты авторитарного и тоталитарного толка или проявление их поддержки. Блок не приемлет всякую политику, устремленную к созданию супер-государства или трансграничного объединения государств», - подчеркивается в обращении.