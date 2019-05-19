Последствия скандального видео: в Австрии состоятся досрочные выборы

В Австрии после распада правоконсервативной правящей коалиции пройдут внеочередные парламентские выборы. "Я предлагаю провести досрочные выборы в начале сентября", - объявил президент страны Австрии Александер ван дер Беллен после переговоров с федеральным канцлером Себастьяном Курцом в воскресенье, 19 мая, передает Deutsche Welle.
Накануне в отставку с должности вице-канцлера Австрии ушел Хайнц-Кристиан Штрахе из правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС), которого обвинили в сговоре с богатой россиянкой. В СМИ была опубликована сделанная скрытой камерой видеозапись 2017 года, на которой Штрахе обещает племяннице российского олигарха госконтракты в обмен на финансирование предвыборной кампании АПС.
На фоне этого скандала Себастьян Курц разорвал коалиционное соглашение с АПС и призвал провести досрочные выборы. Одновременно он обвинил АПС в подрыве политической репутации Австрии. После встречи с президентом ван дер Белленом Курц указал, что новые выборы - это не пожелание, а необходимость.
Скандал вокруг Штрахе, разразившийся за неделю до выборов в Европарламент, является тяжелым ударом для АПС - самой успешной правопопулистской партии в Европе, отмечает агентство Reuters. Наблюдатели прогнозировали, что правые популисты могут добиться крупных успехов на выборах в Европарламент, которые состоятся в конце мая.