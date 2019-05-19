Последствия скандального видео: в Австрии состоятся досрочные выборы

Накануне в отставку с должности вице-канцлера Австрии ушел Хайнц-Кристиан Штрахе из правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС), которого обвинили в сговоре с богатой россиянкой. В СМИ была опубликована сделанная скрытой камерой видеозапись 2017 года, на которой Штрахе обещает племяннице российского олигарха госконтракты в обмен на финансирование предвыборной кампании АПС.

На фоне этого скандала Себастьян Курц разорвал коалиционное соглашение с АПС и призвал провести досрочные выборы. Одновременно он обвинил АПС в подрыве политической репутации Австрии. После встречи с президентом ван дер Белленом Курц указал, что новые выборы - это не пожелание, а необходимость.