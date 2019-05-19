«Между ними пропасть»: журналист немецкого издания о жизни в Нарве и Ивангороде

"Я русская, патриот Эстонии"

Анна считает себя русским человеком, но с более европейским менталитетом. "У нас более широкая свобода мышления, меньше консерватизма, чем у моих русских друзей из России", - объясняет она. И подчеркивает, что гордится своей принадлежностью к русскому народу, но считает себя патриотом Эстонии: "Я ценю местную культуру, природу. Люблю путешествовать по Эстонии, знаю язык, считаю, что нужно и важно его учить, ведь это государственный язык".

Впрочем, с эстонским у Анны далеко не всегда было все хорошо: "Я сначала планировала уехать за границу, учила только английский". Но потом старший брат познакомил ее со своей женой-эстонкой, которая плохо говорила по-русски: "Она мне помогала делать уроки. Тогда же я решила остаться в Нарве и начала подтягивать эстонский".

По мнению Анны, ее пример - скорее исключение, многие ее сверстники не горят желанием учить государственный язык. Она училась в школе с так называемой системой "60 на 40", где 60% учебного материала преподавалось на эстонском, а 40% - на русском. "Но я не считаю, что у нас 60% эстонского было. Учителя русские, все равно все пояснялось на русском", - уточняет она.

Сложности русских школ Нарвы

Эта проблема хорошо знакома и Уте Кроон-Ассафрей, директору Нарвской эстонской гимназии - единственной в городе школы, где занятия полностью проходят на эстонском. "Было бы разумно, если бы будущие учителя эстонского языка для неэстонских школ учились не в Нарве. Местный колледж, может, и замечательный, но если человек учится в русскоязычной гимназии, живет в русскоязычном городе, идет там же в вуз, у него будет только поверхностный эстонский", - поясняет она.

Как бы там ни было, по мнению Кроон-Ассафрей, интеграция русскоязычных в Эстонии хоть и медленно, но продвигается. Она работает также учителем в одной из русских школ в Нарве и, по ее наблюдениям, мотивированные ученики все чаще стараются учить как английский, так и эстонский языки, чтобы переехать в Таллинн или дальше в ЕС. В Россию никто не хочет, говорит она: "Это в Таллинне или еще где-то в Европе можно сидеть и мечтать о золотой России, а в Нарве все очень хорошо видно. Глянул через реку, а еще лучше прошел таможню, погулял по Ивангороду, и тебе век не хочется туда. А если не идешь на восток, остаются другие стороны света. А там нужны английский и эстонский".

Эстония, Россия, родина