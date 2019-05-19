Вс, 19.05.2019
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  • Фото: в Египте бомба взорвалась рядом с туристическим автобусом, 17 пострадавших

Фото: в Египте бомба взорвалась рядом с туристическим автобусом, 17 пострадавших
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Взрыв в Египте.

ФОТО: AHMED FAHMY / REUTERS

В Египте рядом с Большим национальным музеем в Гизе прогремел взрыв.

ФОТО: AHMED FAHMY / REUTERS

Взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея, когда автобус находился в движении, сообщает Newsru. Сообщается о 17 раненых, среди них 10 египтян и 7 южноафриканцев.

ФОТО: AHMED FAHMY / REUTERS

Большой египетский музей, также известный как Музей Гизы - крупнейший археологический музей в городе Эль-Гиза, планируемый к открытию в 2020 году. Он является частью нового генерального плана города в 2 километрах от пирамид Гизы, его планируемая площадь составит 50 гектаров.

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