Фото: в Египте бомба взорвалась рядом с туристическим автобусом, 17 пострадавших
В Египте рядом с Большим национальным музеем в Гизе прогремел взрыв.
Взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея, когда автобус находился в движении, сообщает Newsru. Сообщается о 17 раненых, среди них 10 египтян и 7 южноафриканцев.
Большой египетский музей, также известный как Музей Гизы - крупнейший археологический музей в городе Эль-Гиза, планируемый к открытию в 2020 году. Он является частью нового генерального плана города в 2 километрах от пирамид Гизы, его планируемая площадь составит 50 гектаров.