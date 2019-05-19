Вс, 19.05.2019
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В Египте бомба взорвалась рядом с туристическим автобусом: 17 пострадавших

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Египет. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

В Египте рядом с Большим национальным музеем в Гизе прогремел взрыв, передает Lenta.ru со ссылкой на Sky News Arabia.

Происшествие случилось во время проезда туристического автобуса. Сообщается о 17 раненых, среди них 10 египтян и 7 южноафриканцев.

В конце прошлого года силы безопасности Египта уничтожили 40 террористов в районе Гизы и на севере Синайского полуострова. Тогда же в этом районе был совершен аналогичный подрыв туристического автобуса.

Большой египетский музей, также известный как Музей Гизы, — крупнейший археологический музей в городе Эль-Гиза. Его открытие запланировано на 2020 году. Музей является частью нового генерального плана города в двух километрах от пирамид Гизы. Его площадь составит 50 гектаров.

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