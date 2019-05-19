В Египте бомба взорвалась рядом с туристическим автобусом: 17 пострадавших

Происшествие случилось во время проезда туристического автобуса. Сообщается о 17 раненых, среди них 10 египтян и 7 южноафриканцев.

В конце прошлого года силы безопасности Египта уничтожили 40 террористов в районе Гизы и на севере Синайского полуострова. Тогда же в этом районе был совершен аналогичный подрыв туристического автобуса.