Материлась и била ногами людей: пьяная украинка устроила дебош в самолете

Как сообщила очевидец, женщине не понравились сидевшие рядом иностранные граждане. За время полета конфликт обострился настолько, что она начала бить ногами своих соседей по ряду и требовала немедленно очистить салон, передает Korrespondent.

Как рассказала летевшая тем же рейсом киевлянка, конфликт на борту возник незадолго до посадки. А первопричиной стало употребление алкоголя.

"Девушка купила в duty free бутылку виски, выпила ее на борту, игнорируя просьбу бортпроводников этого не делать, и решила, что летящие с ней иностранцы не должны находиться в самолете. Потому что они - иностранцы", - рассказала Александра Ефименко.

Скандалистку по прилету передали полиции. Подобные выходки на борту подпадают под статьи о создании угрозы для нормальной работы пассажирского транспорта.